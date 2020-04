Ciao Darwin 8: Belli contro Brutti, madre natura e streaming

Questa sera, sabato 11 aprile 2020, su Canale 5 va in onda Ciao Darwin 8 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Per l’esattezza verrà mandata nuovamente in onda la puntata che ha visto contrapposti il mondo dei Belli e quello dei Brutti. Insomma, in piena emergenza Coronavirus, Mediaset ha deciso di regalare al pubblico serate divertenti e spensierate trasmettendo il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, le repliche di Ciao Darwin 8 – Terre desolate.

Capitani e anticipazioni

Questa sera, prima di Pasqua, Canale 5 riporta in televisione lo scontro tra Belli contro Brutti, guidati rispettivamente da Youma Diakite ed Enzo Salvi. Una sfida esilarante che si svolgerà sotto l’occhio critico non soltanto dei padroni di casa (Laurenti e Bonolis), ma anche sotto osservazione di Madre Natura. Per questa puntata di Ciao Darwin 8 infatti vedremo un’altra bellissima modella sfilare per le scalinate Mediaset perché, come sappiamo, in questa edizione Madre Natura è cambiata di puntata in puntata, utilizzando sempre volti differenti.

Ciao Darwin 8: madre natura stasera

Nella puntata in replica l’11 aprile vediamo sfilare come madre natura la modella croata Sara Vulinovic Zlatan, accolta da un Luca Laurenti in veste di “uomo camaleonte”. Sara viene da Sebenico, una città della Croazia, su Instagram è seguitissima (conta su 34 e passa mila follower) ed è convinta che la bellezza non sia tutto nella vita, senza carisma non si va da nessuna parte. Alta 1,76 m, da tempo Sara è fidanzata con Thomas Flaim, un imprenditore molto attivo nel campo della moda.

Streaming e tv

Le repliche di Ciao Darwin 8 vanno in onda, come detto, su Canale 5 (in chiaro, gratis). E’ possibile seguire le puntate anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

