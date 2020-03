Ciao Darwin 8: chi è madre natura stasera (replica)

CIAO DARWIN 8 MADRE NATURA – Questa sera, sabato 28 marzo 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la replica della seconda puntata di Ciao Darwin 8 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ovviamente non mancherà Madre Natura. Ma chi è Madre natura di stasera a Ciao Darwin? Come si chiama? Vediamo insieme tutte le informazioni.

Madre natura della seconda puntata di Ciao Darwin 8 (in onda stasera in replica) è Angelina Michelle, modella francese dai capelli rossi e gli occhi azzurri. Della vita di Angelina non sappiamo tantissimo, se non che è nata in Francia e che è alta 180 centimetri. Angelina Michelle, con la sua pelle candida e con la sua chioma rossa, non poteva passare inosservata e il suo è un volto noto del mondo dell’alta moda.

Dal suo profilo Instagram, che vanta centinaia di migliaia di follower, si scopre che è anche un’appassionata di arte. Da un punto di vista sentimentale, Angelina dovrebbe essere fidanzata con il modello Norman Theuerkorn: si sarebbero conosciuti tra una sfilata e l’altra. Per il momento non abbiamo molte informazioni in più, ma di certo, dopo questa fortunata apparizione nella televisione italiana sentiremo ancora molto parlare di lei.

Intanto, quel che è certo, è che il pubblico italiano è stato molto colpito dalla bellezza di Angelina al punto che – in occasione della sua prima apparizione a Ciao Darwin – sono stati tantissimi i commenti positivi sui social network.

Dove vedere Ciao Darwin in tv e streaming

Lo show di Paolo Bonolis va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5. E’ possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Insomma perdersi la puntata di stasera di Ciao Darwin 8 ed ammirare la bellezza di madre natura sarà veramente difficile.

