A che ora inizia Ci vuole un fiore 2023: l’orario del programma di Francesco Gabbani

A che ora inizia (orario) Ci vuole un fiore 2023? Appuntamento su Rai 1 per due serate speciali, il 14 e il 21 aprile 2023, con Francesco Gabbani alle ore 21.25 circa, subito dopo il quiz dell’access prime time. Il primo show amico dell’ambiente torna dunque con due puntate da non perdere, all’insegna non solo dell’ecosostenibilità, ma del varietà.

Gabbani affronterà, con un linguaggio diretto ma efficace, le tematiche ambientali, protagoniste del dibattito mondiale. Il suo intento è infatti quello di sensibilizzare, attraverso parole, musica e testimonianze, l’opinione pubblica sulle tematiche legate all’ambiente e su, come, ognuno di noi, partendo da una piccola scelta quotidiana, possa contribuire a preservare il futuro di questo nostro meraviglioso Pianeta. In ognuna delle due serate il conduttore sarà accompagnato da Nino Frassica e Mario Tozzi e da un parterre di grandi ospiti.

Tra le novità di questa edizione uno studio completamente rinnovato che regalerà al pubblico un’esperienza totalmente immersiva, un vero e proprio viaggio nella natura, mostrandola in tutta la sua bellezza. Nella prima puntata entrano in studio portando con loro un fiore simbolico, una dedica d’amore alla Madre Terra: Ornella Vanoni, Levante Francesco Arca, Giusy Buscemi, Mr. Rain e Alfa. Gabbani ballerà, duetterà, interpreterà alcuni dei suoi maggiori successi e brani di altri grandi cantautori. Per farlo porterà la sua band arricchita da alcuni musicisti e da tre coriste e sarà inoltre presente un corpo di ballo inclusivo e lontano dagli stereotipi composto da otto ballerini, con le coreografie di Luca Paoloni.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Ci vuole un fiore 2023, ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Il programma con Francesco Gabbani, come detto, va in onda il 14 e 21 aprile 2023 alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.