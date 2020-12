Christmas at the Palace, Natale a palazzo, il film in onda su Canale 5 al posto di Uomini e Donne: trama e cast

Questo pomeriggio di lunedì 7 dicembre, anziché andare in onda il consueto appuntamento del lunedì con Uomini e Donne, Canale 5 ha optato per una commedia natalizia in vista dell’8 dicembre: si tratta di Christmas at the Palace, una commedia a tema che va in onda dalle ore 14:40 sul canale principale di Mediaset. Il film è datato 2018 ed è diretto da Peter Hewitt, con la colonna sonora firmata da Terry Frewer. Ma di cosa parla il film? Vediamo la trama e il cast.

Trama

Katie ha avuto una grande carriera nel pattinaggio sul ghiaccio ma, in seguito ad un piccolo incidente e a causa di alcune delusioni, ha deciso di appendere i pattini al chiodo lasciando per sempre le competizioni agonistiche, di conseguenza ha avuto modo di dedicarsi con maggiore dedizione alla vita di tutti i giorni e di essere più vicina ai suoi cari. Lasciato quindi lo sport alle spalle, Katie adesso aiuta l’amica Jessica ad organizzare performance riguardo eventi e cerimonie. Le due amiche hanno fondato una società e per ottenere successo sfruttano la fama (seppur decaduta) di Katie come campionessa. E l’esperimento funziona: un giorno arriva la telefonata da parte di Alexander, re di un piccolo stato europeo, San Senova, che richiede le abilità della loro società per organizzare un evento con protagonista sua figlia: la ragazzina deve esibirsi con uno spettacolo sul ghiaccio e ha voluto rivolgersi a loro proprio per la fama di Katie. Un’occasione ghiotta che potrebbe far decollare la loro azienda, per questo Katie accetta il lavoro e piomba nel palazzo della famiglia reale, lavorando a stretto contatto con gli inquilini, in particolare con Alexander, un uomo molto affascinante che ha da poco perso la moglie.

Cast

Chi vediamo nel cast? Partiamo dalla protagonista, Katie, interpretata da Merritt Patterson, conosciuta ai più per aver recitato nella serie tv trash The Royals. Al suo fianco ad interpretare l’affascinante Alexander ci sarà Andrew Cooper. Nel cast vediamo anche Brittany Bristow che interpreta Jessica, India Fowler invece è la principessa Christina, mentre Nicholas Banks interpreta Nicholas. Geraldine Fitzgerald è la zia Patricia, mentre Antonio Aakeel è Clark.

Streaming

Dove vedere Natale a palazzo? Il film viene trasmesso nel primo pomeriggio come già detto lunedì 7 dicembre 2020, al posto di Uomini e Donne, dalle ore 14:40 su Canale 5. Chi vuole seguire il film in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay.

