Chicago PD 6 anticipazioni: la trama della settima puntata | 4 agosto

Questa sera, martedì 4 agosto 2020, in prima serata su Italia 1 torna Chicago PD con una nuova puntata, la settima, composta da tre diversi episodi. La serie tv è giunta alla sua sesta stagione. Ma di cosa parlano i nuovi episodi? Vediamo le anticipazioni e la trama di Casi dimenticati, Antidolorifici e Una città in guerra.

Chicago PD 6, la trama della settima puntata

Casi dimenticati. Nel primo episodio in onda stasera dalla sesta stagione di Chicago PD, dal titolo Casi dimenticati, uno degli informatori Voight scompare misteriosamente, ma lui scopre che è stato rapito da un serial killer. Nel frattempo, Price cerca di convincere ancora una volta Voight ad entrare in politica, ma lui rifiuta.

Antidolorifici. Si tratta del secondo episodio di Chicago PD 6 di stasera. Il caos segue Chicago quando Price viene colpito da un cecchino, così l’Intelligence scopre che qualcuno prende di mira i membri delle forze dell’ordine e gli impiegati statali. Voight scava più a fondo e scopre che il sospettato è una sua vecchia conoscenza.

Una città in guerra. Voight e Price lavorano insieme a un’offerta di pace per placare la violenza insorta da parte di un gruppo che protesta dopo che una madre di due figli viene uccisa per errore, in seguito a una sparatoria della polizia. Nel frattempo, la relazione tra Burgess e il consulente di Kelton, Blair Williams continua.

Il cast

Abbiamo visto la trama degli episodi di oggi di Chicago PD, ma qual è il cast? Di seguito gli attori principali con i rispettivi ruoli:

Jason Beghe è Henry “Hank” Voight;

Jon Seda è Antonio Dawson;

Jesse Lee Soffer è Jay Halstead;

Patrick John Flueger è Adam Ruzek;

LaRoyce Hawkins è Kevin Atwater;

Marina Squerciati è Kimberly “Kim” Burgess;

Amy Morton è la sergente Trudy Platt;

Dove vedere Chicago PD in tv? La settima puntata di Chicago PD 6 va in onda oggi, martedì 4 agosto 2020, alle 21.20 su Italia 1.

