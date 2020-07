Chicago PD 6 anticipazioni: la trama della quarta puntata | 21 luglio

Questa sera, martedì 21 luglio 2020, in prima serata su Italia 1 torna Chicago Pd con una nuova puntata, la quinta, composta da tre diversi episodi. La serie tv è giunta alla sua sesta stagione. Ma di cosa parlano i nuovi episodi? Vediamo qualche anticipazione e la trama di Dipendenze, Una squadra e Fiducia.

Chicago PD 6, la trama della quinta puntata

Dipendenze. La dipendenza di Dawson dagli antidolorifici mette a rischio l’intera squadra quando viene coinvolto nello spaccio di droga. Voight però lo sorprende e cerca di aiutarlo. Più tardi, sua figlia Eva viene rapita e l’Intelligence fa di tutto per trovarla.

Una Squadra. Voight e Ruzek coprono Dawson, e lo convinceranno a farsi curare in una struttura di riabilitazione, ma Ruzek prova un senso di lealtà nei confronti di Voight e della squadra. L’Intelligence indaga su una serie di furti d’auto, uno di questi furti provoca la morte di una diciottenne. Voight, la Upton e la Platt cercano una via d’uscita per Ruzek.

Fiducia. L’Intelligence indaga sull’omicidio di un noto avvocato difensore, però Voight sospetta che il sovraintendente candidato sindaco di Chicago Brian Kelton, potrebbe essere coinvolto con un sospettato del crimine. Nel frattempo, Dawson torna dopo un periodo di riabilitazione.

Il cast

Abbiamo visto la trama degli episodi di oggi di Chicago PD, ma qual è il cast? Di seguito gli attori principali con i rispettivi ruoli:

Jason Beghe è Henry “Hank” Voight;

Jon Seda è Antonio Dawson;

Jesse Lee Soffer è Jay Halstead;

Patrick John Flueger è Adam Ruzek;

LaRoyce Hawkins è Kevin Atwater;

Marina Squerciati è Kimberly “Kim” Burgess;

Amy Morton è la sergente Trudy Platt;

Dove vedere Chicago PD in tv? Le quinta puntata di Chicago PD 6 va in onda oggi, martedì 21 luglio 2020, alle 21.20 su Italia 1.

