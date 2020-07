Chicago PD 6 anticipazioni: la trama della quarta puntata | 14 luglio

Questa sera, martedì 14 luglio 2020, in prima serata su Italia 1 torna Chicago Pd con una nuova puntata, la quarta, composta da tre diversi episodi. La serie tv è giunta alla sua sesta stagione. Ma di cosa parlano i nuovi episodi? Vediamo qualche anticipazione e la trama di

Chicago PD 6, la trama della quarta puntata

Vero o Falso. La moglie di un consigliere politico viene aggredita e picchiata a morte. Voight mette subito in moto la squadra per trovare il responsabile, il caso avrà degli effetti particolari in Upton, che rivivrà dei momenti difficili della sua infanzia. Intanto Upton e Ruzek continuano in segrete la loro relazione.

Questione di Secondi. Atwater indaga in incognito in una moschea per delle recenti segnalazioni sulla presenza di bombe, davanti alla moschea verrà realizzato un attentato che ferirà un artificiere in congedo. Atwater deciderà di infiltrarsi sotto copertura per trovare delle prove concrete. Anche qui il caso risveglia dei ricordi a un membro del team, questa volta è Halstead, che rivive il suo passato in Iraq.

Padri e Figli. La squadra cerca di incastrare Kenny, uno spacciatore, e chiede aiuto a Malik, uno dei suoi uomini. Malik dovrà di procurare un chilo di eroina, ma Kenny sospetta tutto e decide di ucciderlo. La questione si complica quando Atwater scopre che la sua nuova amica è coinvolta nello spaccio. Nel frattempo, il dolore alla spalla di Dawson continua a peggiorare.

Il cast

Abbiamo visto la trama degli episodi di oggi di Chicago PD, ma qual è il cast? Di seguito gli attori principali con i rispettivi ruoli:

Jason Beghe è Henry “Hank” Voight;

Jon Seda è Antonio Dawson;

Jesse Lee Soffer è Jay Halstead;

Patrick John Flueger è Adam Ruzek;

LaRoyce Hawkins è Kevin Atwater;

Marina Squerciati è Kimberly “Kim” Burgess;

Amy Morton è la sergente Trudy Platt;

Dove vedere Chicago PD in tv? Le quarta puntata di Chicago PD 6 va in onda oggi, martedì 14 luglio 2020, alle 21.20 su Italia 1.

