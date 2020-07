Chicago Fire 7 anticipazioni: la trama della terza puntata | 8 luglio

Questa sera, mercoledì 8 luglio 2020, in prima serata su Italia 1 torna Chicago Fire, la serie tv che racconta le vicende dei vigili del fuoco di Chicago, con la terza puntata. Ma di cosa parlano gli episodi di stasera? Vediamo qui di seguito qualche anticipazione.

Chicago Fire 7, la trama della terza puntata

Nel primo episodio della terza puntata di Chicago Fire 7, dal titolo Inganni, un SUV, con a bordo padre e figlio, precipita, ma la squadra 51 salva entrambi. La madre però accusa il marito di tentato omicidio-suicidio, essendo depresso per via del divorzio. Intanto viene nominato un nuovo tenente per la caserma 51.

Secondo le anticipazioni di Chicago Fire 7 nel secondo episodio invece, Nessuna carità, la vedova di un veterano del Vietnam, vende al mercatino del quartiere i cimeli del marito. Tra questi ci sono delle granate vere: delle tre vendute, due sono già esplose. Brett e Foster sospettano che un bambino assuma, involontariamente, dei farmaci per migliorare le sue prestazioni agonistiche. In città arriverà un vecchio compagno di scuola di Kidd, provocando dei sentimenti contrastanti a Severide.

Nel terzo episodio infine, dal titolo Strane Esplosioni, una reporter indaga su strani incendi scoppiati in un certo modello di casa mobile. Goersch, per conto del commissario Grissom, cerca una scusa per rimuovere Boden. Nel frattempo, Boden e Gorsch hanno raggiunto il limite quando Boden vuole toglierlo di mezzo una volta per tutte. Severide chiede aiuto a suo padre, invece Hermann, Kidd e Otis cercano di trovare il responsabile per la recensione negativa del Molly’s.

La terza puntata di Chicago Fire 7 va in onda mercoledì 8 luglio alle 21.20 su Italia 1.

