Chicago Fire 7 anticipazioni: la trama della quinta puntata | 22 luglio

Questa sera, mercoledì 22 luglio 2020, in prima serata su Italia 1 torna Chicago Fire 7, la serie tv che racconta le vicende dei vigili del fuoco di Chicago, con la quarta puntata. Ma di cosa parlano gli episodi di stasera? Vediamo qui di seguito tutte le anticipazioni.

Chicago Fire 7, la trama della quinta puntata

Una Famiglia. La 51 risponde ad una chiamata per un caos in autostrada e Cruz scopre che Chloe è una delle vittime rimaste ferite. Nel frattempo, Casey si avvicina a Naomi per le indagini su una fabbrica che era coinvolta in una serie di incendi, tra cui nel parcheggio delle roulotte. A Foster, invece viene proposta un’offerta per tornare a studiare medicina, ma lei decide di restare come paramedico. Severide è sempre più geloso di Kidd, soprattutto quando scopre che si è incontrata con l’amico Tyler in un pub. Dopo aver passato la notte con Naomi, Casey dovrà vedersela con un emergenza che lo riguarda da vicino.

Tra queste pareti. Casey e Naomi, scampati all’incendio dell’appartamento di Matt, continuano a indagare sull’amministratore delegato della fabbrica, e Casey scopre che l’incendio è doloso e che qualcuno ce l’aveva con Naomi. Intanto Brett, Foster, Otis e Hermann organizzano una dimostrazione di sicurezza antincendio per gli studenti dei licei, o almeno così pensavano, visto che arrivati li si ritrovano un gruppo di anziani al posto di giovani studenti. Intanto Severide decide di aggiustare la vecchia barca, ma Kidd ha qualcosa di importante da dirgli…

A te la scelta. Severide e Kidd si trovano ad affrontare le conseguenze della loro rottura, intanto il garage in cui tiene la sua vecchia barca inizia a bruciare. Nel frattempo, Brett aiuterà Casey a trovare un nuovo appartamento, visto che casa sua è andata distrutta nell’incendio. Foster sospetta che uno dei feriti di un incendio a cui ha risposto, sia stata sottoposta a cure che non le servivano da parte del suo medico. Inoltre Kidd allena Tuesday, il cane della caserma, per uno spettacolo per cani.

Abbiamo visto la trama degli episodi, ma quando va in onda? La quarta puntata di Chicago Fire 7 va in onda oggi, mercoledì 22 luglio, alle ore 21,20 su Italia 1.

