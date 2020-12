Chicago: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 25 dicembre 2002, alle ore 21,20 su La7 va in onda Chicago è un film del 2002 diretto da Rob Marshall. Film musical ambientato nella Chicago degli anni venti, ha vinto sei Oscar, tra cui quello per il miglior film, tratto dal musical omonimo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Chicago, 1924: Velma Kelly è una star dei nightclub che una sera, dopo essersi esibita nel suo numero (All that jazz), viene arrestata per aver ucciso il marito e la sorella, che lei aveva sorpreso a letto insieme. All’esibizione assiste anche Roxie Hart, una donna che spera di diventare anche lei una star e calcare le scene dei locali della città. Roxie spera che il suo amante possa riuscire a farla diventare famosa attraverso le sue conoscenze nel mondo dello spettacolo, ma quando scopre che lui l’ha ingannata soltanto per andare a letto con lei, Roxie lo uccide. La donna cerca di convincere suo marito Amos a difenderla, dicendogli che l’amante morto era un ladro, ma durante l’interrogatorio la verità viene a galla e Roxie viene arrestata e portata nella stessa prigione in cui è rinchiusa Velma (Funny Honey). In carcere, Roxie conquista le simpatie della secondina, Mama Morton (When You’re good to Mama), mentre le altre carcerate le raccontano di come sono state arrestate e dei loro omicidi (Cell Block Tango). Per la difesa di Roxie, Amos assume il più talentuoso avvocato sulla piazza, Billy Flynn (All I care about), che è anche l’avvocato di Velma. Grazie a Billy, Roxie conquista la simpatia di diversi giornalisti e dei cittadini (We both reached for the gun) che le darà la sicurezza per licenziare l’avvocato e decidere di procedere da sola, almeno fino a quando una delle assassine compagne di prigione, la Hunyak, non viene giustiziata, e a quel punto farà un passo indietro e si rimetterà nuovamente nelle mani di Billy.

Chicago: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Chicago, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Renée Zellweger: Roxie Hart

Catherine Zeta Jones: Velma Kelly

Richard Gere: Billy Flynn

Queen Latifah: Mama Morton

John C. Reilly: Amos Hart

Lucy Liu: Kitty Baxter

Colm Feore: procuratore Martin Harrison

Christine Baranski: Mary Sunshine

Taye Diggs: leader della band

Chita Rivera: Nickie

Susan Misner: Liz

Denise Faye: Annie

Deidre Goodwin: June

Ekaterina Ščelkanova: Hunyak

Dominic West: Fred Casley

Mýa Harrison: Mona

Streaming e tv

Dove vedere Chicago in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera su La7 alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale di La7.

