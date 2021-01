Chiara Lubich – L’amore vince tutto: tutto quello che c’è da sapere sul film di Rai 1 | Chi era

Chiara Lubich – L’amore vince tutto è il film tv in onda questa sera, domenica 3 gennaio 2021, su Rai 1 dalle 21.25. Il film racconta la storia vera della fondatrice del Movimento dei Focolari. Una giovane maestra di Trento che, negli anni della Seconda guerra mondiale, si sente chiamata a costruire un mondo migliore, più unito, diventando testimone e fautrice convinta della fratellanza universale come presupposto di dialogo e pace tra gli uomini. Ma qual è la trama, il cast, e chi era Chiara Lubich? Dove vederlo in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul film.

Trama: chi era

Chiara Lubich (Trento 1920 – Rocca di Papa 2008), è stata la fondatrice del Movimento dei Focolari. Proprio nel centenario della nascita arriva in tv nel film di Giacomo Campiotti prodotto da Rai Fiction e Luca Barbareschi per Eliseo Multimedia, con protagonista Cristiana Capotondi. Nel 1943 Trento è una città travolta dai bombardamenti, Chiara è una maestra elementare costretta a interrompere le lezioni per portare i bambini in un rifugio antiaereo. Ritrova alcuni amici come Ines ed Enrico, prossimi al matrimonio, Natalia e Dori che sognano anche loro una famiglia. Alla fine dell’allarme, Trento mostra le sue ferite tra le macerie. Chiara ritrova i genitori e le sorelle, mentre il fratello Gino è un medico che ha a che fare con i tanti feriti. La devastazione e il dolore travolgono Chiara decisa a cercare un senso. Dopo l’armistizio dell’8 settembre l’Italia si è lasciata alle spalle la dittatura fascista ma è un paese allo sbando. Gino si unisce ai partigiani mentre Enrico decide di affiancare i tedeschi.

Chiara davanti una statua della Madonna si sente chiamata a consacrarsi a Dio. La decisione di vivere concretamente il Vangelo, condiviso con le sue amiche, scatena le reazioni dei benpensanti, tra cui il padre di Ines, un gerarca fascista che ha minacciato di morte Gino, e che non tollera che la loro figlia frequenti Chiara. “Che tutti siano uno” è questo il versetto del Vangelo che più ha colpito Chiara e che diventa il suo programma di vita, scandaloso e incomprensibile per chi, stremato dalla guerra, cerca prima la vendetta della giustizia. Chiara si separa dalla sua famiglia e resta a Trento e insieme alle sue amiche fonda il primo nucleo del focolare e mentre intorno l’odio come reazione alla dittatura, imperversa, Chiara e le sue donne, provano a ricostruire, a riunire. Quando Gino viene arrestato Chiara chiede aiuto al padre di Ines, un gerarca fascista che la respinge e l’accusa di furto. Quando la guerra finisce sarà però lui a chiederle aiuto ma una donna a capo di un movimento laico impone l’intervento della Chiesa. Chiara Lubich è stata una figura carismatica che ha scelto l’amore come bussola della vita e che con il suo messaggio di accoglienza verso il prossimo, senza distinzioni di razza, cultura e credo religioso, ha contribuito a valorizzare il ruolo delle donne nella Chiesa e nella società tratteggiando un cammino ispirato all’unità e al Vangelo. Un film, in prima visione, che restituisce il ritratto di una donna libera, appassionata e coraggiosa.

Chiara Lubich – L’amore vince tutto: il cast completo

Tanti gli attori amati dal grande pubblico che fanno parte del cast del film Chiara Lubich, in prima visione questa sera, 3 gennaio 2021, su Rai 1 dalle 21.25. Su tutti Cristiana Capotondi nei panni della protagonista. “Una donna di grande dolcezza e determinazione. E con una visione, anche politica, di unione e fratellanza, che forse servirebbe anche oggi”, ha dichiarato l’attrice. Di seguito tutti gli attori del cast e i personaggi interpretati:

Cristiana Capotondi: Chiara Lubich

Aurora Ruffino: Ines

Miriam Cappa: Giosy

Eugenio Franceschini: Gino

Greta Ferro: Graziella

Valentina Ghelfi: Natalia

Sofia Panizzi: Dori

Roberto Citran: Vittorio Sartori

Streaming e tv

Dove vedere Chiara Lubich – L’amore vince tutto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 3 gennaio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

