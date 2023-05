Chiara Francini e i figli: “Giudicata perché non ne ho”

“Io sono serena, ma la risposta potrebbe essere sì. È capitato”. L’ex co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023, ospite il 22 maggio ad Oggi è un altro giorno, Chiara Francini, ha risposto così a chi – a ridosso della kermesse canora – le ha domandato se si sia mai sentita guardata in modo diverso perché non ha ancora avuto dei figli.

“È la disarmonia della cultura che riflette la società: da una parte è giusto realizzarsi e fare carriera, dall’altra c’è l’eco che ci rimbomba dentro che ci fa sentire sbagliate se non diventiamo madri”, le parole dell’attrice a Leggo. In quell’occasione Chiara Francini disse la sua anche

sulle parole della ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella che dell’aborto disse “è purtroppo una libertà delle donne”. “In quel ‘purtroppo’ c’è esattamente tutta la discrasia contemporanea – ha detto la co-conduttrice del Festival -. In quel ‘purtroppo’ si parla di libertà, ma l’aborto è considerato atto di libertà crudele. In quel ‘purtroppo’ c’è la mancata alfabetizzazione che vive in noi donne”.

Chi è

Chi è Chiara Francini? Per chi non lo sapesse, si tratta di un’attrice che è stata scelta da Amadeus per la quarta serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo andata in onda venerdì 10 febbraio 2023. Classe 1979, è nata a Firenze. Molto legata alla sua Toscana, è un’attrice e conduttrice molto apprezzata. Cresce a Campi Bisenzio. Dopo la laurea all’Università degli Studi di Firenze in Lettere, con una tesi in italianistica (con la votazione di 110 e lode) si dedica alla recitazione. La sua formazione artistica inizia al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino diretto da Barbara Nativi. Sotto la sua direzione recita in “Noccioline”, un testo di Fausto Paravidino. Per due anni consecutivi è nello spettacolo “Faccia da comico” al Teatro Ambra Jovinelli di Roma, con la direzione artistica di Serena Dandini.

Approda in televisione grazie a Marco Giusti, che le offre due ruoli fissi nei suoi programmi “BlaBlaBla” e “Stracult”; seguono poi “Radio Sex” di Alessandro Baracco e la miniserie “Le ragazze di San Frediano” per la regia di Vittorio Sindoni. Dopo alcuni anni di teatro, Chira Francini approda in televisione con piccole partecipazioni, fino ad ottenere un primo ruolo importante in Gente di Mare 2, a partire dal 2007. Inizia poi a prendere parte a produzioni cinematografiche. Ancora oggi ottiene grande successo che è culminato con la possibilità di co-condurre il Festival di Sanremo 2023 dove si è distinta per simpatia e talento.