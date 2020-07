Chiamatemi Anna, la serie tv di Netflix arriva su Rai 2: le anticipazioni della prima puntata

Il pubblico di Netflix l’ha adorata. Chiamatemi Anna arriva anche in chiaro per il pubblico di Rai 2 a partire da lunedì 6 luglio 2020. Sarà un appuntamento quotidiano, dal lunedì al venerdì, che occuperà uno spazio del primo pomeriggio e racconterà la storia basata sul celebre romanzo Anna dai capelli rossi di Lucy Maud Montgomery. La serie tv va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 15:15 alle ore 16:45. Di cosa parla Chiamatemi Anna? La protagonista, la giovanissima Anna Shirley, ha perso entrambi i genitori ed è rimasta orfana. Dopo una serie di brutte esperienze, Anna finisce in orfanotrofio, continuamente insultata da altre bambine, finché un giorno – complice un bizzarro malinteso – la bambina viene affidata a due fratelli anziani, Marilla e Matthew Cuthbert. I due, in realtà, avevano richiesto un maschietto che potesse aiutarli con le faccende della fattoria. Mentre Matthew risulta essere più docile, Marilla è un osso duro e con Anna voleranno scintille sin dal primo momento. Poi, a lungo andare, la famiglia inizierà ad affezionarsi a quella bizzarra bambina dai capelli rossi che non vuole altro che essere amata. Vediamo insieme quali sono le anticipazioni della prima puntata di Chiamatemi Anna, in onda su Rai 2 oggi, lunedì 6 luglio 2020, dalle ore 15:15.

Chiamatemi Anna, le anticipazioni della puntata di oggi 6 luglio 2020

Nella prima puntata di Chiamatemi Anna, incontriamo tutti i personaggi coinvolti. Siamo in Canada e i due fratelli Marilla e Matthew Cuthbert che vivono sotto lo stesso tetto decidono di adottare un ragazzo che possa aiutarli nella fattoria. I due sono troppo anziani per sostenere quel ritmo e Marilla, sicuramente la più rigida tra i due, decide di contattare la signora Spencer, che in genere si occupa di andare fino a Hopetown, per chiederle di firmare l’adozione. Il giorno prefissato però Matthew, più introverso e gentile, si reca in stazione ma al posto di un ragazzino bello robusto trova una bambina dai capelli rossi. Non sa cosa farsene, ma decide di accompagnarla a casa e durante il tragitto, la bambina lo inonda di chiacchiere, dimostrando la sua felicità per essere stata finalmente adottata. Arrivati però a Green Gables, Marilla è sconvolta, così decide di riportare Anna dalla signora Spencer il giorno dopo. La bambina scoppia in lacrime, si era già affezionata a quella realtà e del resto l’alternativa è tornare in orfanotrofio. Per fortuna, il giorno dopo Marilla cambia idea e Anna inizia la sua nuova avventura, ambientandosi. Conosce anche Diana, la rampolla della famiglia Barry che abita lì vicino, stringendo amicizia. Quando poi Anna trova la spilla di ametista di Marilla e la prende in prestito per giocare, insorgeranno i primi problemi: perderà la spilla e Marilla, furiosa, deciderà di rispedirla in orfanotrofio.

Chiamatemi Anna, il cast

Chi interpreta la protagonista Anna? Si tratta della piccola Amybeth McNulty. Al suo fianco vediamo Geraldine James che interpreta la difficile Marilla Cuthbert, mentre Matthew Cuthbert il fratello è interpretato da R.H. Thomson. Ancora vediamo Dalila Bela che interpreta Diana Barry, Lucas Jade Zumann che interpreta Gilbert Blythe, Aymeric Jett Montaz che interpreta Jerry Baynard, Corinne Koslo che interpreta Rachel Lynde e Dalmar Abuzeid che interpreta Sebastian (Bash) Lacroix. E poi vediamo ancora Cory Gruter-Andrew interpretare Cole Mackenzie, Kyla Matthews invece interpreta Ruby Gillis, Miranda McKeon è Josie Pye, Glenna Walters è Tillie Bolter e Lia Pappas-Kemp è Jane Andrews, infine Jacob Ursomarzo interpreta Moody Spurgeon.

