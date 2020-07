Chiamatemi Anna, la serie tv di Netflix arriva su Rai 2: le anticipazioni della quarta puntata

Il pubblico di Netflix l’ha adorata. Chiamatemi Anna arriva anche in chiaro per il pubblico di Rai 2 a partire da lunedì 6 luglio 2020. Sarà un appuntamento quotidiano, dal lunedì al venerdì, che occuperà uno spazio del primo pomeriggio e racconterà la storia basata sul celebre romanzo Anna dai capelli rossi di Lucy Maud Montgomery. La serie tv va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 15:15 alle ore 16:45. Di cosa parla Chiamatemi Anna? La protagonista, la giovanissima Anna Shirley, ha perso entrambi i genitori ed è rimasta orfana. Dopo una serie di brutte esperienze, Anna finisce in orfanotrofio, continuamente insultata da altre bambine, finché un giorno – complice un bizzarro malinteso – la bambina viene affidata a due fratelli anziani, Marilla e Matthew Cuthbert. I due, in realtà, avevano richiesto un maschietto che potesse aiutarli con le faccende della fattoria. Mentre Matthew risulta essere più docile, Marilla è un osso duro e con Anna voleranno scintille sin dal primo momento. Poi, a lungo andare, la famiglia inizierà ad affezionarsi a quella bizzarra bambina dai capelli rossi che non vuole altro che essere amata. Vediamo insieme quali sono le anticipazioni della quarta puntata di Chiamatemi Anna 2, in onda su Rai 2 oggi, lunedì 20 luglio 2020, dalle ore 15:15.

Chiamatemi Anna, le anticipazioni della puntata di oggi 20 luglio 2020

La quarta puntata di Chiamatemi Anna 2 s’intitola “La dolorosa impazienza della speranza non alimentata”. Jeannie scrive diverse lettere a Matthew, il quale però è troppo timido e preferisce non risponderle. Anna allora inizia a leggerle e risponde al posto suo, fingendo di essere Matthew. Intanto la famiglia Barry ha delle difficoltà economiche dopo la truffa dell’oro e, siccome le figlie non potranno più frequentare la prestigiosa scuola di Parigi, la madre decide di dare loro un’istruzione casalinga, ma sempre in vista delle buone maniere dell’alta società, per questo non potranno giocare. Il clima famigliare è sempre più teso, finché i due genitori non decideranno di riavvicinarsi e perdonarsi a vicenda. Gilbert intanto è ancora in viaggio e si imbatte in una donna che sta per far nascere un bambino, così le offre il suo aiuto, anche se la donna in un primo momento rifiuta perché diffidente. Intanto Matthew scopre dello scambio di lettere, ma perdona in fretta Anna e va a trovare Jeannie di persona, dicendole chiaramente di avere la compagnia di cui ha bisogno a Green Gables.

Chiamatemi Anna, il cast

Chi interpreta la protagonista Anna? Si tratta della piccola Amybeth McNulty. Al suo fianco vediamo Geraldine James che interpreta la difficile Marilla Cuthbert, mentre Matthew Cuthbert il fratello è interpretato da R.H. Thomson. Ancora vediamo Dalila Bela che interpreta Diana Barry, Lucas Jade Zumann che interpreta Gilbert Blythe, Aymeric Jett Montaz che interpreta Jerry Baynard, Corinne Koslo che interpreta Rachel Lynde e Dalmar Abuzeid che interpreta Sebastian (Bash) Lacroix. E poi vediamo ancora Cory Gruter-Andrew interpretare Cole Mackenzie, Kyla Matthews invece interpreta Ruby Gillis, Miranda McKeon è Josie Pye, Glenna Walters è Tillie Bolter e Lia Pappas-Kemp è Jane Andrews, infine Jacob Ursomarzo interpreta Moody Spurgeon.

