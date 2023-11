Chi trova un amico trova un tesoro: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, 4 novembre 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Chi trova un amico trova un tesoro, film del 1981 diretto dal regista Sergio Corbucci. È il dodicesimo dei sedici film interpretati dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Alan è un giovane che scommette ai cavalli prosciugando i risparmi del vecchio zio Brady, che da tempo gli racconta di un tesoro favoloso, nascosto in un’isola deserta dell’Oceano Pacifico. Inseguito dagli strozzini cui deve molti soldi, si rifugia clandestinamente sulla barca di Charlie, navigatore in procinto di partire per una crociera attorno al mondo in solitaria, sponsorizzato dall’azienda produttrice della marmellata Puffin. Quando Charlie scopre Alan a bordo inizialmente si infuria, ma poco dopo i due arrivano ad una tregua, finché Charlie non si accorge che Alan ha dirottato la barca verso l’isola del tesoro.

Chi trova un amico trova un tesoro: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Chi trova un amico trova un tesoro, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Terence Hill: Alan Lloyd

Bud Spencer: Charlie O’Brian

Sal Borgese: Anulu

John Fujioka: Kamasuka

Louise Bennett: Mama

Herb Goldstein: zio Brady

Claudio Ruffini: Kador

Tom Tully: il capitano di marina

Kainowa Lauritzen: Alua

Terry Moni Mapuana: Ula

Mirna Seya: Ola

Salvatore Basile: Frisco Joe

Giovanni Cianfriglia: uomo di Frisco Joe

Riccardo Pizzuti: uomo di Frisco Joe

Vincenzo Maggio: uomo di Frisco Joe

Roberto Messina: pirata con cuffie

Streaming e tv

Dove vedere Chi trova un amico trova un tesoro in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 4 novembre 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.