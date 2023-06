“Chi non salta comunista è”: il coro fa commuovere l’inviata del Tg5 ai funerali di Berlusconi | VIDEO

Si sono svolti questo pomeriggio al Duomo di Milano i funerali di Silvio Berlusconi. Tanta gente si è recata in piazza Duomo per rendere un ultimo omaggio all’ex premier, tra bandiere del Milan, chi lo ha sostenuto politicamente e chi ha seguito negli anni la sua tv commerciale. Il funerale di Berlusconi è stato seguito in diretta, tra gli altri, da un lungo speciale del Tg5.

In collegamento da piazza Duomo, davanti alla folla, c’è la giornalista Elena Guarnieri: “Forse potete vedere nelle immagini che ho girato, lo striscione, con quella frase. Sentite adesso, sentite”, ha detto l’inviata. A quel punto dalla piazza si alza il coro “Chi non salta comunista è”. La cronista poi si è interrotta visibilmente emozionata. Un coro tipicamente calcistico che è stato traslato in ambito politico. Le immagini sono immediatamente virali sui social.

L’inviata del Tg5 ha poi svelato: “Lo aspettavamo a Roma per alcuni impegni di lavoro, sapevamo che sarebbe stato sottoposto a visite e ricoveri, ma non avremmo mai pensato al peggio, non ce lo spettavamo”.