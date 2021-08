Chi m’ha visto: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 29 agosto 2021, alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre) va in onda Chi m’ha visto, film del 2017 diretto da Alessandro Pondi, con protagonisti Pierfrancesco Favino e Giuseppe Fiorello. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Martino Piccione è un talentuoso musicista pugliese che lavora come chitarrista per i più famosi cantanti italiani e internazionali, ma sempre all’ombra dei riflettori. Stanco dalle mancate attenzioni da parte dei media, il musicista decide di tornare nel suo paese natale, ma neanche lì la situazione è migliore: tutti lo deridono per la sua professione, considerata più un hobby che un lavoro serio e in più scopre che la sua ragazza lo ha freddamente mollato per un altro. Ossessionato dalla conquista della fama, decide di sparire per attirare su di sé l’attenzione dei media, aiutato nell’impresa dal suo amico Peppino Quaglia, l’unico in paese che, pur non essendo molto sveglio, lo rispetta per ciò che è.

Chi m’ha visto: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Chi m’ha visto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Pierfrancesco Favino: Peppino Quaglia

Giuseppe Fiorello: Martino Piccione

Mariela Garriga : Sally

Dino Abbrescia: Tony Pettinato

Mariolina De Fano: Natuzza

Michele Sinisi: Maresciallo Fagiano

Maurizio Lombardi: Don Julio

Oriana Celentano: Laura

Francesco Longo: Elmo

Delia Taccarelli: Rosa

Gianni Colajemma: Rocco

Vito Facciolla: Vito

Sabrina Impacciatore: Simonetta Sabelli De Santis

Albertino: sé stesso

Max Pezzali: sé stesso

J-Ax: sé stesso

Jovanotti: sé stesso

Gianni Morandi: sé stesso

Edoardo Bennato: sé stesso

Elisa: sé stessa

Giuliano Sangiorgi: sé stesso

Nek: sé stesso

Tina Cipollari: sé stessa

Paola Turci: sé stessa

Giorgia: sé stessa

Carlo Conti: sé stesso

Mara Maionchi: sé stessa

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi m’ha visto in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – 29 agosto 2021 – alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari film sui canali Rai da pc, tablet e smartphone.