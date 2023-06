L’ultima puntata del programma condotto da Federica Sciarelli “Chi l’ha visto?” ha scatenato non poche polemiche. Tutte le accuse si sono riversate sul web, in particolare su Twitter dove gli utenti hanno lamentato un eccessivo spazio dato ai casi di cronaca, già ampiamente trattati dai quotidiani e altri programmi, a discapito invece del vero cuore del programma, ovvero gli appelli per il ritrovamento dei “nuovi scomparsi”.

A detta degli utenti infatti, nell’ultima puntata della trasmissione investigativa che ormai dal 1989 tenta di aiutare le famiglie delle persone scomparse a rintracciare i propri cari, il tempo dedicato a questa parte sarebbe stato davvero troppo scarso: “Cmq vorrei consigliare alla redazione di #chilavisto che si dovrebbe tornare a parlare più di persone scomparse, che di casi che già in altre trasmissioni ne parlano. Altrimenti è tutto un copia incolla, e la gente si stanca dopo un po’. Grazie!!!”, ha twittato indispettita un’utente, facendo cenno agli ultimi casi di cronaca – come quello della piccola Kata Alvarez – su cui il programma avrebbe indugiato troppo, a tal punto da oscurare il resto, relegando l’appello agli scomparsi poco prima della chiusura.