Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 8 settembre 2021 su Rai 3

Questa sera – 8 settembre 2021 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, nella quale si parlerà di tutte le scomparse più urgenti di quest’estate. E poi la misteriosa morte della madre di 55 anni Laura Ziliani. “Qualunque cosa potrebbe aiutarci a trovarla, vi prego”: questo l’appello in lacrime di due delle sue figlie prima di essere indagate dalla Procura per omicidio volontario. Inoltre tutti gli aggiornamenti e nuovi documenti sul caso di Saman Abbas, la ragazza che non accettava un matrimonio imposto e per questo sarebbe stata uccisa dalla sua stessa famiglia: dove è nascosto allora il suo corpo? E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 8 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.