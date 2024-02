Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 7 febbraio 2024 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 7 febbraio 2024 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. La morte di Liliana Resinovich: immagini esclusive per la puntata di in onda stasera. Un’amica viene ripresa dalle stesse telecamere a un minuto e 39 secondi di distanza. Andavano nella stessa direzione, dopo che Liliana ha buttato la spazzatura. Come mai non si sono incontrate? E poi la storia di Andreea Rabciuc. Un pennarello e una scritta: è stata la giovane Andreea a scrivere quelle parole su una trave o è stato inscenato un suicidio? E ancora la scomparsa di Greta Spreafico. Parla il fratello della cantante rock scomparsa: siamo convinti che Andrea Tosi, l’ultimo ad averla vista, non c’entri con la sua scomparsa: “Siamo d’accordo con la richiesta di archiviazione”. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 7 febbraio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.