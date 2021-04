Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 7 aprile 2021 su Rai 3

Questa sera – 7 aprile 2021 – va in onda una nuova imperdibile puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli. In particolare si torna a parlare di un caso tra i più seguiti degli ultimi anni, la scomparsa di Denise Pipitone. Ecco tutte le anticipazioni. L’inchiesta sulla bambina sparita prosegue. A seguire a Chi l’ha visto, secondo le anticipazioni, la misteriosa scomparsa di una minorenne e un suo video mandato alla madre da un uomo che dice di sapere dove si trovino molte persone scomparse: chi è esattamente quest’uomo, e perché avrebbe a che fare con gli scomparsi? Come sempre, inoltre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Al timone del programma Federica Sciarelli, che guiderà il pubblico tra i misteri più conosciuti della cronaca nera, e cercherà di aiutare le famiglie a ritrovare i loro cari scomparsi. Appuntamento questa sera, 7 aprile 2021, dalle 21.20 su Rai 3.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 7 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

