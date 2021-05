Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 5 maggio 2021 su Rai 3

Questa sera – 5 maggio 2021 – va in onda una nuova imperdibile puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli. In particolare si torna a parlare di un caso tra i più seguiti degli ultimi anni, la scomparsa di Denise Pipitone. In più una pagina sarà doverosamente dedicata al caso Vannini, dopo la condanna definitiva dei Ciontoli. Ecco tutte le anticipazioni. Collegamento in diretta con Mazara del Vallo. Le indagini sono partite con il piede sbagliato, dice l’ex pm Maria Angioni che si occupò del caso di Denise Pipitone e che è stata ascoltata dalla procura come persona informata sui fatti. Si parlerà poi del caso Ciontoli: “Avevo sognato Marco e mi aveva detto che sarebbe andato tutto bene”, così la mamma Marina dopo la sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna a 14 anni di carcere per Antonio Ciontoli, accusato dell’omicidio di Marco Vannini. Chi l’ha visto? ha anche nuovi documenti sul comandante Marcos, l’uomo che ha fatto ricomparire una ragazza scomparsa. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Appuntamento questa sera, 5 maggio 2021, dalle 21.20 su Rai 3.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 5 maggio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.