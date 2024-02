Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 28 febbraio 2024 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 28 febbraio 2024 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20.

C’è ancora il mistero della morte di Liliana Resinovich in apertura della nuova puntata. Con il fratello di Liliana, Sergio, nuovi documenti e nuove testimonianze sulla scomparsa della donna: era davvero lei la figura che cammina sulle strisce nella piazza centrale della città? O Liliana è stata intercettata prima e fatta sparire?

A seguire, il mistero di Gravina di Puglia. “Non erano soli, sono stati portati lì da qualcuno”: a dirlo è Filomena, la sorella dei piccoli Ciccio e Tore, che oggi ha più di trent’anni e che insieme alla mamma Rosa ha deciso di presentare un esposto in procura, nel diciottesimo anniversario della tragedia. Ci sono elementi nuovi e anche un nome, sostengono.

