Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 26 giugno 2024 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 26 giugno 2024 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Louis Dassilva è stato convocato in Procura per l’interrogatorio. È accusato di aver ucciso la sua vicina di casa con l’aggravante di aver approfittato anche dell’età avanzata della donna. Nella puntata di oggi del programma condotto da Federica Sciarelli si torna a parlare dell’omicidio di Pierina Paganelli, l’anziana donna uccisa nel garage della sua casa a Rimini. E poi il caso di Mara Favro, scomparsa dopo il turno di lavoro in pizzeria. Dal suo telefono sono partiti messaggi e canzoni fino alle sei del mattino, ma è stata lei a inviarli? E ancora, Nessy, la mamma bloccata in Egitto insieme alla sua bambina: il marito l’ha accusata di adulterio e continua a minacciare non solo lei, ma tutte le persone che cercano di proteggerla e di starle vicino.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 26 giugno 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.