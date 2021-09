Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 22 settembre 2021 su Rai 3

Questa sera – 22 settembre 2021 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle 21.20. Un parroco coinvolto in una storia di sesso, droga e soldi rubati. Una vicenda raccontata da Chi l’ha visto? nella puntata di questa sera. In primo piano anche gli aggiornamenti su Denise Pipitone e sugli indagati per la sua scomparsa. “Mi trattano come se fossi una lavapavimenti”, scrive al fidanzato Sara Pedri, la giovane ginecologa di Trento: la trasmissione va avanti con la sua inchiesta su questo caso. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 22 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.