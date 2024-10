Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 2 ottobre 2024 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 2 ottobre 2024 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Stasera si tornerà a parlare del caso Matacena. Mentre la procura ha fatto riesumare i corpi dell’ex parlamentare, deceduto latitante a Dubai, e della madre, il programma condotto da Federica Sciarelli ha raggiunto il falsario che avrebbe prodotto il documento di matrimonio tra Maria Pia Tropepi e Amedeo Matacena: secondo quanto ha appreso da “ Chi l’ha visto?” il certificato sarebbe costato 12 mila euro.

Poi, il caso di Maria Campai: la sorella si era rivolta al programma per un appello, sicura che la donna avesse incontrato un uomo prima di scomparire. Ma Maria Campai era stata già uccisa da quello che si scoprirà essere solo un ragazzo, un diciassettenne che nei social elogiava Filippo Turetta.

Infine, lo strano caso del giovane che va via con il bancomat del padre e con le ceneri della madre. “Torna!” – l’appello del padre dall’ospedale in cui è ricoverato – “dammi almeno le ceneri, dei soldi non mi importa nulla”. Come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 2 ottobre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.