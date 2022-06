Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 15 giugno 2022 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 15 giugno 2022 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle 21.20. Di cosa si parlerà? Il programma affronterà il drammatico caso di Elena la bambina di 5 anni della provincia di Catania uccisa dalla madre che inizialmente ne aveva denunciato il rapimento. Dopo meno di 24 ore la ragazza di soli 24 anni, separata, ha confessato di aver ucciso la piccola, nessun caso di rapimento ma un terribile fatto di cronaca da raccontare. Tra le segnalazioni della settimana c’è quella di Joly 26enne congolese arrivato da poco in Italia e scomparso a Treviso dopo essersi allontanato a piedi dall’ospedale.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 15 giugno 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.