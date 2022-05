Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 11 maggio 2022 su Rai 3

Questa sera – 11 maggio 2022 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle 21.20. Che percorso ha fatto Andreea, la giovane campionessa di tiro a segno, dopo la festa con gli amici? Chi l’ha visto? cercherà di ricostruirlo per capire se la ragazza sia stata caricata su una macchina. In studio il fidanzato Simone con il suo avvocato Emanuele Giuliani e il consulente Andrea Ariola. Inoltre, la scomparsa di una donna che ha detto alla nipote: mi sposo, sono felice. Dopo questo messaggio più nulla. “Chi l’ha visto?” è alla ricerca di questo misterioso sposo. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Dove vedere Chi l'ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 11 maggio 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3