Chi è Alisha Griffanti, la diva del Tubo

Alisha Griffanti, in arte la Diva del Tubo, da qualche tempo ha iniziato ad essere ospitata in trasmissioni tv come Pomeriggio Cinque (alla conduzione Barbara D’Urso) e Ciao Darwin di Bonolis. Ma chi è Alisha Grittanti? Si tratta di una youtuber, nata in provincia di Milano ma che, dopo aver vissuto in Liguria per gran parte della sua vita, si è trasferita a Cuneo.

Prima di iniziare la sua carriera da influencer, Alisha ha lavorato diversi anni come modella. Oggi si dichiara esperta di una disciplina piuttosto particolare. “Sono campionessa italiana di Ballbusting, i calci nei gioielli di famiglia. In genere mi pagano per riceverli. Ma per lei e Luca Laurenti lo farei gratis”, ha detto la ragazza, con indosso un paio di scarpe piene di aculeii, durante una puntata di Ciao Darwin a un Paolo Bonolis attonito.

Sulla sua pagina Youtube , la Diva del Tubo ha, ad oggi, oltre 174mila iscritti e i suoi video fanno il giro del web ormai da diversi mesi. Tutti i video che Alisha pubblica su You Tube, in pochi minuti, riscuotono grande successo. Cosa pubblica? La diva de tubo condivide con i propri fan ogni momento della giornata.

Il lavoro di Alisha Griffanti, però, è un altro ovvero dominare gli uomini: “Domino uomini per lavoro. Più tratto male gli uomini, più guadagno. Si fa tutto per il cash”. Tutto senza però avere rapporti intimi con i propri “clienti”: “Io invio foto dei piedi e gli uomini mi pagano. Attenzione, però, io non mi faccio toccare i piedi: a me fa schifo il contatto fisico. Non ho rapporti intimi con nessuno. Sono assolutamente casta. Io con gli uomini ho solo un rapporto di dominazione”.

