Che tempo che fa streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 23 gennaio

CHE TEMPO CHE FA STREAMING TV – Questa sera, domenica 23 gennaio 2022, alle ore 20 su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Che tempo che fa. Come lo scorso anno il programma è suddiviso in tre parti. La prima, Che tempo Che Fa – Anteprima, va in onda alle ore 20 e dedicherà spazio all’attualità e all’informazione culturale. La seconda parte, quella più corposa, parte alle ore 20,35 e riguarderà ospiti italiani ed internazionali di tantissime aree differenti. La terza ed ultima parte invece va in onda dalle 23, Che tempo Che Fa – Il tavolo, con tanti ospiti. Dove vedere oggi – domenica 23 gennaio 2022 – Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 16 gennaio? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Rai 3. Quindi la puntata di oggi, 23 gennaio 2022, sarà disponibile sul terzo canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 20 con l’anteprima. Rai 3 è disponibile anche al tasto 503 per la versione HD, chi invece dispone di un decoder Sky lo trova al tasto 103.

Che Tempo Che Fa in streaming e replica

Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 20 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20,35 quando parte il programma in sé, potete accedere a RaiPlay, selezionare il canale di riferimento – in questo caso Rai 3 – e seguire dal vostro pc, smartphone e tablet tutto ciò che accade anche in tv. Chi invece vuole recuperare la puntata andata in onda può farlo quando vuole grazie alla funzione on demand di RaiPlay.