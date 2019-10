Che Tempo Che Fa, gli ospiti della seconda puntata di oggi domenica 6 ottobre 2019 su Rai 2

Che tempo che fa torna stasera, domenica 6 ottobre 2019, con la seconda puntata della nuova stagione. Il programma di Fabio Fazio va in onda quest’anno in prima serata su Rai 2, ogni domenica, dopo le polemiche roventi per i compensi del conduttore ligure. Come sempre tanti ospiti in studio per raccontarsi e far divertire il pubblico.

Confermata la squadra di Che tempo che fa, con la comicità di Luciana Littizzetto e l’eleganza di Filippa Lagerback. Una delle grandi novità di quest’anno è l’appuntamento alle 19.30 con Che tempo che farà, con altri ospiti e momenti esilaranti. A concludere la serata Il tavolo di Che tempo che fa.

Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi, domenica 6 ottobre 2019, dalle 21.05 su Rai 2.

Le anticipazioni della puntata di stasera

Che Tempo Che Fa, gli ospiti della seconda puntata

Tanti gli ospiti della seconda puntata di stasera di Che tempo che fa. In studio da Fabio Fazio l’imitatrice e attrice Virginia Raffaele, che divertirà il pubblico con alcuni dei suoi personaggi. Paolo Bonolis invece presenterà la sua autobiografia Perché parlavo da solo.

Tra gli ospiti anche il virologo Roberto Burioni, autore del libro “Omeopatia. Bugie, leggende e verità”. In studio a Che tempo che fa, e per la prima volta nella tv italiana, Kim Phúc. Tutto il mondo la conosce come la “bambina della fotografia”, per la storica immagine che racconta le atrocità della guerra in Vietnam.

Oggi Kim è ambasciatrice dell’UNESCO, oltre ad essere un’attivista e scrittrice, simbolo di riscatto e rinascita. Nel corso della sua intervista con Fabio Fazio la donna ripercorrerà la sua storia e la sua vita, narrate nell’autobiografia dal titolo Il fuoco addosso, da poco pubblicata nel nostro Paese.

Tra gli ospiti di oggi di Che tempo che fa anche il cantante Mika che ha appena pubblicato il suo quinto album, My Name Is Michael Holbrook. Il cantautore di origini libanesi farà un tour nel nostro Paese a partire da novembre. In studio Mika eseguirà un medley delle sue hit, di ieri e di oggi.

Che Tempo Che Farà, gli ospiti della seconda puntata

Dalle 19.30 su Rai 2 c’è Che tempo che farà, il nuovo appuntamento preserale con Fabio Fazio e Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e l’inviato speciale Gigi Marzullo. Tra gli ospiti Claudio Bisio; Aldo Cazzullo, il giornalista che ha pubblicato il suo nuovo romanzo scritto con Fabrizio Roncone dal titolo Peccati immortali.

E ancora l’ex Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini.

Che Tempo Che Fa – Il tavolo, le anticipazioni di stasera

A chiudere la serata è il tavolo di Che tempo che fa, con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest e Raul Cremona. Tra gli ospiti di stasera di Fabio Fazio l’ex campione del Milan e della Nazionale di calcio Gianni Rivera, il rapper J-Ax e gli attori Claudio Bisio e Lucia Ocone.