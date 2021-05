Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 9 maggio 2021

Questa sera, domenica 9 maggio 2021, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 9 maggio, di Che tempo che fa.

Anticipazioni e ospiti

A Che Tempo Che Fa stasera sarà presente un ospite d’eccezione, il quattro volte premio Oscar Woody Allen, dal 6 maggio nelle sale italiane con il suo ultimo film Rifkin’s Festival. L’85enne newyorkese ha realizzato ben 49 film per il cinema ed uno dei più noti registi e comici statunitensi. Lungo una carriera durata sei decenni ha vinto tre Golden Globes, sette BAFTA, due Grammy, la Palma d’Oro onoraria al Festival di Cannes, due Premi César, cinque David di Donatello, un Nastro d’Argento, l’Orso d’Argento alla carriera e il Leone d’Oro alla carriera. Negli ultimi anni, l’ascesa del movimento MeToo ha riacceso i riflettori su alcuni aspetti controversi della sua vita privata. L’ex moglie Mia Farrow e il figlio Ronan Farrow, giornalista investigativo vincitore di un premio Pultizer, sono tornati ad accusarlo di aver molestato la figlia Dylan, riaprendo un caso scoppiato a inizio anni ’90.

Gli altri ospiti della puntata di oggi saranno il presidente del parlamento Europeo, David Sassoli; la conduttrice di Domenica In Mara Venier, che presenterà il suo libro “Mamma, ti ricordi di me?”, in cui ripercorre il suo rapporto con la madre Elsa; il virologo Roberto Burioni, lo scrittore Michele Serra, autore del suo libro per ragazzi “Osso. Anche i cani sognano”, il direttore de La Stampa Massimo Giannini, il conduttore di Report Sigfrido Ranucci.

Che tempo che fa – Il tavolo

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo e gli ospiti Lillo; Geppi Cucciari; Lello Arena; Orietta Berti.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.