Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 7 marzo 2021

Questa sera, domenica 7 marzo 2021, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 7 marzo, di Che tempo che fa.

Anticipazioni e ospiti

Quali sono gli ospiti di oggi, 7 marzo 2021, di Che tempo che fa? Ospiti della puntata: fresco della sua partecipazione come ospite fisso al 71esimo Festival di Sanremo Zlatan Ibrahimovic, il numero 11 del Milan che nella sua straordinaria carriera ha segnato 563 goal e collezionato con le squadre di club 31 trofei, tra cui 4 scudetti, 1 Coppa del Mondo per club e 1 Europa League; il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli; Carlo Cottarelli, da febbraio chiamato a collaborare con il Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta; Antonella Clerici; Michela Murgia, nelle librerie con “Stai zitta – e altre nove frasi che non vogliamo sentire più”. Presenti poi anche il direttore de La Stampa Massimo Giannini e Concita De Gregorio.

Che tempo che fa – Il tavolo

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica e Gigi Marzullo. Ospiti Orietta Berti e il wedding planner Enzo Miccio.

Ospiti

Mago Forest

Nino Frassica

Gigi Marzullo

Orietta Berti

Francesco Paolantoni

Giobbe Covatta

Filo Vals (Filippo Valsecchi)

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Le indagini di Lolita Lobosco: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 7 marzo Che tempo che fa streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 7 marzo