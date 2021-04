Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 25 aprile 2021

Questa sera, domenica 25 aprile 2021, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 25 aprile, di Che tempo che fa.

Anticipazioni e ospiti

A Che Tempo Che Fa stasera grande attesa per la presenza tra gli ospiti di Matthew McConaughey, in occasione dell’uscita in Italia della sua autobiografia “Greenlights – L’arte di correre in discesa“. L’attore e produttore cinematografico, inserito nel 2014 dal Time tra le 100 persone più influenti al mondo, dal suo esordio ha recitato in decine di film acclamati da critica e pubblico come “Contact”, “Amistad”, “Bernie”, “Killer Joe”, “Magic Mike”, “The Wolf of Wall Street”, “Interstellar”, “Dallas Buyers Club”, per il quale ha vinto un Oscar e un Golden Globe come miglior attore protagonista.

Gli altri ospiti della puntata di oggi di Che tempo che fa saranno il Presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga; il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca; il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti; il virologo Roberto Burioni; la scrittrice, poetessa e testimone della Shoah Edith Bruck, che ha pubblicato a gennaio “Il pane perduto”, tra i 12 libri candidati al Premio Strega 2021.

E ancora: Achille Lauro, live con “Marilù”, secondo singolo estratto dal disco “LAURO”, questa settimana primo nella classifica FIMI/GfK degli album; lo storico Paolo Mieli; il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa; i giovani creatori della piattaforma webPC4U.tech, Jacopo Rangone, Matteo Mainetti, Emanuele Sacco e Pietro Cappellini, recentemente premiati con la targa di Alfieri della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella per la loro iniziativa no-profit che ha già permesso di donare a studenti di Milano e dell’Hinterland oltre 550 dispositivi per la didattica digitale.

Che tempo che fa – Il tavolo

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo e alcuni ospiti come Orietta Berti; Damiano Tommasi, in uscita il 29 aprile con il libro “Ti racconto i campioni della Roma”; l’attrice e conduttrice Carla Signoris; Lello Arena. Torna anche al Tavolo Achille Lauro.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

