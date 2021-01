Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 24 gennaio 2021

Questa sera, domenica 24 gennaio 2021, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 24 gennaio, di Che tempo che fa.

Anticipazioni e ospiti

Quali sono gli ospiti di oggi, 24 gennaio 2021, di Che tempo che fa? Ospiti della puntata il consigliere scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da Coronavirus Walter Ricciardi; Roberto Burioni; il responsabile della Strategia per le minacce alla salute e i vaccini presso l’EMA Marco Cavaleri. In occasione del Giorno della Memoria del 27 gennaio, ospite anche Walter Veltroni, autore del libro “Tana libera tutti. Sami Modiano, il bambino che tornò da Auschwitz” con un contributo video esclusivo di Sami Modiano, uno degli ultimi testimoni diretti della Shoah, sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

Poi due leggende del calcio italiano: Franco Baresi, attuale vicepresidente onorario del Milan, uno dei più grandi difensori della storia del calcio, vincitore di 6 Scudetti, 4 Supercoppe Italiane, 3 Coppe dei Campioni, 3 Supercoppe Europee e 2 Coppe Intercontinentali sempre con la maglia rossonera, che ha indossato dal 1977 al 1997, e Beppe Baresi, uno dei calciatori più rappresentativi della storia nerazzurra, oggi osservatore per l’Inter, per la quale ha giocato dal 1976 al 1992, vincendo 2 Scudetti, 2 Coppe Italia, 1 Supercoppa Italiana e 1 Coppa UEFA.

E ancora: il conduttore e direttore artistico del 71esimo Festival di Sanremo Amadeus con Fiorello; Vincenzo Mollica che il 27 gennaio compirà 68 anni; Carlo Cottarelli; Paolo Mieli; Sigfrido Ranucci; dagli Stati Uniti lo scrittore e direttore della Festa del Cinema di Roma Antonio Monda; Giovanna Botteri; l’inviato Rai dagli Stati Uniti Antonio Di Bella.

Che tempo che fa – Il tavolo

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Ospiti Stefano De Martino, in onda ogni martedì su Rai 2 con “Stasera è tutto possibile”, Orietta Berti e i conduttori di “Radio2 Social Club” Luca Barbarossa e Andrea Perroni.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

