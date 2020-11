Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 22 novembre 2020

Questa sera, domenica 22 novembre 2020, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 33 novembre, di Che tempo che fa.

Anticipazioni e ospiti

Quali sono gli ospiti di oggi, 22 novembre 2020, di Che tempo che fa? Ospiti della puntata sono il Ministro della Salute Roberto Speranza e due esclusive tv internazionali: il Premio Nobel 2020 per la Medicina Michael Houghton e le star hollywoodiane Glenn Close e Ron Howard. Lo scienziato britannico ha ricevuto lo scorso 5 ottobre il più prestigioso dei riconoscimenti scientifici, insieme a Harvey J. Alter e Charles M. Rice, per aver scoperto il virus dell’Epatite C nel 1989, quando i tre accademici isolarono la sequenza genetica dell’HCV: nella motivazione del Nobel si sottolinea che la scoperta dell’epatite C è “una pietra miliare nella battaglia contro le malattie virali”. E ancora vediamo Jannik Sinner, il tennista italiano più giovane della storia a vincere un torneo ATP, Renzo Arbore, Andrea Bocelli che ha appena pubblicato in tutto il mondo il nuovo album intitolato “Believe”, Roberto Burioni, Carlo Cottarelli, Massimo Giannini, Michela Murgia, l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, il parroco di Lampedusa Don Carmelo La Magra e Sigfrido Ranucci.

Che tempo che fa – Il tavolo

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz e Filippa Lagerbåck. Ospiti Massimo Ranieri, dal 26 novembre protagonista su Rai3 del nuovo show “Qui e adesso”, Lello Arena, Daniele Bossari e Raul Cremona.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

