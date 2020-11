Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 15 novembre 2020

Questa sera, domenica 15 novembre 2020, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 15 novembre, di Che tempo che fa.

Anticipazioni e ospiti

Quali sono gli ospiti di oggi, 15 novembre 2020, di Che tempo che fa? Ospiti della puntata sono il commissario straordinario del Governo per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri, recentemente chiamato in causa sulla questione vaccini, l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il direttore del reparto rianimazione del Policlinico di Bari, Salvatore Grasso; Franco Riccardini, responsabile del Pronto Soccorso dell’opedale Molinette di Torino; Pino Pasqua, dall’opedale di Cosenza e Paolo Cremonesi, dal Pronto Soccorso dell’ospedale di Genova, il professore e virologo Roberto Burioni che, dopo le recenti polemiche, torna in studio. Poi ancora Giovanna Botteri, Sigfrido Ranucci con le anticipazioni della prossima puntata di Report, in onda lunedì sera, il comandante di Open Arms Riccardo Gatti, Antonio Di Bella e Ferruccio De Bortoli. Superospite della puntata di oggi, 15 novembre, di Che tempo che fa anche Carlo Verdone, che martedì prossimo festeggia 70 anni. Previsto infine il gran ritorno dei Negramaro, con un live per presentare il nuovo album Contatto, decimo della loro carriera.

Che tempo che fa – Il tavolo

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Ospiti Demetrio Albertini e Martina Colombari.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 15 novembre Live Non è la d’Urso: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 15 novembre 2020 Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 15 novembre