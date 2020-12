Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 13 dicembre 2020

Questa sera, domenica 13 dicembre 2020, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 13 dicembre, di Che tempo che fa.

Anticipazioni e ospiti

Quali sono gli ospiti di oggi, 13 dicembre 2020, di Che tempo che fa? Come annunciato sulla pagina Facebook del programma alla trasmissione parteciperanno:

Paola e Claudio Regeni

Domenico Arcuri

Luciana Littizzetto

Vincenzo De Luca

Medical Facts di Roberto Burioni

Zucchero Fornaciari

Stefano Patuanelli

Pierfrancesco Favino

Rocco Papaleo

Filippa Lagerbäck

Roberto Saviano

Enrico Brignano

Marco Travaglio

Flavio Caroli

Luca Mercalli

Marco Varvello

Roberto Peregalli

Antonio Di Bella

Gigi Marzullo

Ale e Franz

Mago Forest

Nino Frassica

Che tempo che fa – Il tavolo

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz e Filippa Lagerbåck. Ospiti Diego Abatantuono, Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, protagonisti del nuovo film di Alessandro Genovesi “10 giorni con Babbo Natale”.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Una famiglia perfetta: tutto quello che c’è da sapere sul film Batman Begins: tutto quello che c’è da sapere sul film Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 13 dicembre