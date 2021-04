Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 11 aprile 2021

Questa sera, domenica 11 aprile 2021, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 11 aprile, di Che tempo che fa.

Anticipazioni e ospiti

Che Tempo Che Fa ospita il ministro della salute Roberto Speranza, il virologo Roberto Bruioni per lo spazio dedicato all’attualità. Grande ospite in esclusiva è Pelè, leggenda del calcio mondiale, detentore del Guinness World Record per il maggior numero di gol segnati in una carriera nella storia del calcio. Edson Arantes do Nascimento, detto anche “O Rei”, è l’unico calciatore ad aver vinto 3 Mondiali, è stato nominato “Atleta del secolo” nel 1999 dal CIO, “Calciatore del secolo” nel 2000 dalla FIFA (insieme a Diego Armando Maradona) e nel 2014 ha vinto il Pallone d’oro onorario FIFA. In tema calcio anche Milena Bartolini e Sara Gama ct e capitana della Nazionale femminile.

Ospite poi Matteo Garrone in vista di Gomorra New Edition in onda il 16 aprile su Rai 3. E poi don Davide Banzato , in libreria con “Tutto ma prete mai. Una storia di ribellione e d’amore”.

Che tempo che fa – Il tavolo

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Enrico Brignano, Ale e Franz; ospiti saranno: Noemi con Glicine Disco d’Oro dopo Sanremo, Lello Arena, Orietta Berti e Marisa Laurito che presenta l’autobiografia “Una vita Scapricciata”.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Avanti un altro pure di sera streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata del gioco Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 11 aprile Avanti un altro pure di sera: quante puntate, durata e quando finisce