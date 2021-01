Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 10 gennaio 2021

Questa sera, domenica 10 gennaio 2021, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 10 gennaio, di Che tempo che fa.

Anticipazioni e ospiti

Quali sono gli ospiti di oggi, 10 gennaio 2021, di Che tempo che fa? Fabio Fazio farà il punto sull’emergenza Covid e sulla politica interna con il ministro della Salute Roberto Speranza, con Letizia Moratti, neo-assessore al Welfare e neo-vicepresidente della Regione Lombardia e con il virologo Roberto Burioni.

Poi si passerà agli spettacoli, con interviste a Maria De Filippi, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Nel corso della trasmissione interverranno anche il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa, i giornalisti Nello Scavo e Giovanna Botteri e i corrispondenti Rai Antonio Di Bella da Washington e Marco Varvello da Londra.

Che tempo che fa – Il tavolo

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz e Filippa Lagerbåck. Ospiti Orietta Berti, l’astrologo Paolo Fox, Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

