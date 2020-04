Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni puntata stasera 19 aprile 2020

CHE TEMPO CHE FA OSPITI E ANTICIPAZIONI – Stasera, domenica 19 aprile 2020, in prima serata su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio e che ogni settimana dà spazio a tanti ospiti, con esclusive ed interviste ai personaggi del mondo della politica e dello spettacolo. Il conduttore, come sempre, sarà affiancato (in collegamento da casa, vista l’emergenza coronavirus) da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. In attesa di stasera, vediamo tutte le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Che tempo che fa, in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21,05 (o meglio, dalle 19,40 con il format Che Tempo Che Farà).

Che Tempo Che Fa, le anticipazioni e gli ospiti di stasera

La trasmissione, anche questa sera, sarà ampiamente dedicata all’emergenza Coronavirus: tra gli ospiti, il ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli; il nuovo presidente Confindustria, Carlo Bonomi; l’assessore al welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera; il virologo Roberto Burioni; il membro del Comitato esecutivo dell’Oms e consulente scientifico del Ministro della Salute, Walter Ricciardi.

E ancora, secondo le anticipazioni di Che tempo che fa, presenti come ospiti: il presidente della Federazione gioco calcio, Gabriele Gravina; la biologa, docente universitaria e senatrice a vita Elena Cattaneo; il docente universitario, Alfonso Fuggetta; l’immunologo dell’Edward Jenner Institute di Oxford, Giacomo Gorini.

Ovviamente non mancheranno gli ospiti fissi: Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica, Ale e Franz, Raul Cremona. Prevista anche la presenza del direttore di Rai News, Antonio Di Bella, e dei giornalisti Rai Marc Ianna Marc Innaro da Mosca, Rino Pellino da Berlino, Alberto Romagnoli da Bruxelles e Giammarco Sicuro da Madrid.

Infine previsti collegamenti da New York con lo scrittore Roberto Saviano, Zucchero “Sugar” Fornaciari che presenterà una speciale esibizione live e ci saranno Fabio De Luigi, uno dei volti della campagna social #iorestoacasa, e il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli.

Che Tempo Che Farà, le anticipazioni

A Che Tempo Che Farà, che precede il programma di Fazio, vedremo ancora una volta gli sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e l’inviato speciale Gigi Marzullo.

Che Tempo Che Fa – Il tavolo

Anche questa sera la puntata si chiuderà con Che Tempo Che Fa – Il Tavolo: a sedere saranno Gigi Marzullo, Mago Forest, Ale e Franz. L’appuntamento con Che Tempo Che Fa è per stasera, domenica 19 aprile 2020, a partire dalle ore 19,40 su Rai 2.

