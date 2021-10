Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 3 ottobre

Quali sono gli ospiti di oggi, domenica 3 ottobre 2021, di Che tempo che fa? Stasera saranno tanti gli ospiti di Fabio Fazio nel suo programma su Rai 3. Personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e della scienza che verranno intervistati dal conduttore che al suo fianco avrà il solito cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti e, a partire dalla seconda puntata, quella di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Di seguito gli ospiti di Che tempo che fa in onda stasera, 3 ottobre, su Rai 3:

Brian May

Il Generale Francesco Paolo Figliuolo

Nanni Moretti

Lilli Gruber

Jacques Charmelot

Michele Serra

Lucia Goracci

Fedez

Orietta Berti

Achille Lauro

Che tempo che fa – Il tavolo

Abbiamo visto gli ospiti Che tempo che fa, ma quali sono quelli del Tavolo? Con Mago Forest, Nino Frassica e Gigi Marzullo ci saranno:

Orietta Berti

Francesco Paolantoni

Lello Arena

Viviana Bottaro

Streaming e tv

Abbiamo visto gli ospiti di Che tempo che fa di oggi, domenica 3 ottobre 2021, ma dove vedere la puntata in diretta tv e live streaming? Il programma di Fabio Fazio va in onda tutte le domeniche sera, a partire dalle ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto tre del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Volete recuperare una puntata persa? Niente panico, sempre su RaiPlay trovate tutte le puntate trasmesse grazie alla funzione on demand.