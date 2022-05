Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 15 maggio 2022

Quali sono gli ospiti di oggi, domenica 15 maggio 2022, di Che tempo che fa? Stasera saranno tanti gli ospiti di Fabio Fazio nel suo programma su Rai 3. Personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e della scienza che verranno intervistati dal conduttore che al suo fianco avrà il solito cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Nella puntata di stasera di domenica 15 maggio su Rai 3 di Che Tempo Che Fa, sarà ospite di Fabio Fazio Luciano Ligabue, che presenterà la sua autobiografia “Una Storia”. Il rocker parlerà anche del prossimo concerto-evento “30 anni in un (nuovo) giorno”, che terrà a Campovolo il 4 giugno per celebrare i suoi 30 anni di carriera. Tra gli ospiti di stasera, anche il velocista Marcell Jacobs, il primo italiano nella storia ad aver vinto un oro olimpico nei 100 metri piani. Anche lui presenterà la sua autobiografia, intitolata “Flash-la mia storia”, nelle librerie dal 17 maggio. Inoltre, sarà presente in studio la band ucraina, Kalush Orchestra, fresca vincitrice finale dell’Eurovision Song Contest 2022.

Tra gli ospiti della puntata anche Alberto Mantovani, presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca, Roberto Burioni, professore ordinario di microbiologia e virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, e i due protagonisti di Don Matteo, Raoul Bova e Nino Frassica.

Che tempo che fa – Il tavolo

Abbiamo visto gli ospiti Che tempo che fa, ma quali sono quelli del Tavolo? Gli ospiti oggi non dovrebbero esserci per lasciare spazio al tema della guerra in Ucraina.

Streaming e tv

Abbiamo visto gli ospiti di Che tempo che fa di oggi, domenica 15 maggio 2022, ma dove vedere la puntata in diretta tv e live streaming? Il programma di Fabio Fazio va in onda tutte le domeniche sera, a partire dalle ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto tre del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Volete recuperare una puntata persa? Niente panico, sempre su Rai Play trovate tutte le puntate trasmesse grazie alla funzione on demand.