Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 12 marzo 2023

Quali sono gli ospiti di oggi, domenica 12 marzo 2023, di Che tempo che fa 2022-2023? Stasera saranno tanti gli ospiti di Fabio Fazio nel suo programma su Rai 3. Personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e della scienza che verranno intervistati dal conduttore che al suo fianco avrà il solito cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Nella puntata di stasera, domenica 12 marzo, su Rai 3 di Che Tempo Che Fa, saranno ospiti:

Giorgio Panariello, Samantha Cristoforetti, Dante Ferretti, Antonio Monda, Maya Sansa. E ancora: Sandra Misale, ricercatrice presso il Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) di New York; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Roberto Saviano; Cristina Cattaneo, professoressa ordinaria del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute dell’Università degli Studi di Milano e direttrice del Labanof, il Laboratorio di antropologia e odontologia forense dell’Università degli Studi di Milano; il direttore de La Stampa, Massimo Giannini e l’economista Tito Boeri.

Che tempo che fa – Il tavolo

Abbiamo visto gli ospiti Che tempo che fa, ma quali sono quelli del Tavolo? Gli ospiti oggi saranno, oltre ai “fissi” Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura e la Signora Coriandoli. Tra gli ospiti:

Levante, live con “Vivo”, brano presentato al 73° Festival di Sanremo; Marina Massironi e Cristiano Caccamo, tra i protagonisti della terza stagione di “LOL – Chi ride è fuori”; Amedeo Bagnis, che lo scorso 27 gennaio ha vinto la medaglia d’argento nello skeleton ai Mondiali di St.Moritz, prima medaglia mondiale individuale per l’Italia in questa disciplina; la Gialappa’s Band; Teo Teocoli, nei panni dell’amatissimo Felice Caccamo e Francesco Paolantoni.

Streaming e tv

Abbiamo visto gli ospiti di Che tempo che fa di oggi, domenica 12 marzo 2023, ma dove vedere la puntata in diretta tv e live streaming? Il programma di Fabio Fazio va in onda tutte le domeniche sera, a partire dalle ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto tre del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Volete recuperare una puntata persa? Niente panico, sempre su Rai Play trovate tutte le puntate trasmesse grazie alla funzione on demand.