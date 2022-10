Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 9 ottobre 2022 Rai 3

Questa sera, domenica 9 ottobre 2022, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 9 ottobre, di Che tempo che fa 2022-2023.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti della prima puntata saranno il segretario del PD Enrico Letta, l’economista Tito Boeri, il climatologo Luca Mercalli, il virologo Roberto Burioni, il direttore de “La Stampa” Massimo Giannini, la vicedirettrice del “Corriere della Sera” Fiorenza Sarzanini e Michele Serra.

E ancora, il cantante Marco Mengoni che proporrà il brano Tutti i miei ricordi, primo singolo estratto dal nuovo album Materia (Pelle), e la campionessa paralimpica Bebe Vio, che parlerà dell’evento benefico WEmbrace Sport.

A chiudere la serata, il cast del programma si ritrova a Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Nino Frassica, Gigi Marzullo e la Signora Coriandoli. Ospiti: Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, Mago Forest e il fuoriclasse del nuoto italiano Thomas Ceccon e di nuovo Marco Mengoni.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.