Questa sera, domenica 7 maggio 2023, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 7 maggio, di Che tempo che fa 2022-2023.

Ospiti della puntata in onda stasera saranno: Steve Martin, Alberto Angela e Annalisa sono tra gli ospiti della puntata in onda questa sera. E ancora: Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Benedetta Allegranzi, responsabile tecnico e manager, hub tecnico e clinico di Prevenzione e Controllo delle Infezioni (IPC) dell’OMS; Carlo Cottarelli; il climatologo Luca Mercalli; Marco Damilano; il direttore de “La Stampa” Massimo Giannini; la vicedirettrice del “Corriere della Sera” Fiorenza Sarzanini; Nello Scavo; Michele Serra.

Ospiti de “Il Tavolo”, oltre ai “fissi” Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura e la Signora Coriandoli, il karateka Michele Martina, Medaglia d’Oro nel kumite – 84 chili agli ultimi Europei di karate a Guadalajara in Spagna, dove l’Italia ha conquistato ben 11 medaglie; Gabriele Corsi e Mara Maionchi, che dal 9 maggio, in diretta da Liverpool, commenteranno le semifinali (su Rai 2) e la finale (su Rai 1) dell’attesissimo Eurovision Song Contest 2023; Nicole Grimaudo, protagonista della nuova serie “Vivere non è un gioco da ragazzi” prossimamente su Rai 1; Teo Teocoli; la Gialappa’s Band; Francesco Paolantoni. Torna al Tavolo anche Annalisa.

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.