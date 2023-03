Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 5 marzo 2023 Rai 3

Questa sera, domenica 5 marzo 2023, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 5 marzo, di Che tempo che fa 2022-2023.

Anticipazioni e ospiti

Nella puntata di stasera Fabio Fazio intervisterà in esclusiva Claudio Baglioni, con cui in passato ha condiviso l’avventura televisiva di Anima Mia e non solo. Baglioni dopo il successo del tour Dodici Note Solo Bis durato 400 giorni, con 156 concerti che lo hanno visto esibirsi nei teatri lirici di tutta Italia, ha annunciato il ritorno live. Il tour aTUTTOCUORE lo vedrà impegnato in 9 maxi eventi dal vivo a Roma al Foro Italico il 21-22-23 settembre, all’Arena di Verona il 5-6-7 ottobre e al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo il 12-13-14 ottobre.

Ospite di Fabio Fazio sarà anche la neo segretaria del PD Elly Schlein che racconterà l’emozione della vittoria e le sue prossime mosse alla guida del partito. A Che tempo che fa saranno ospiti poi il climatologo Luca Mercalli, il fisico Carlo Rovelli che ha pubblicato il libro Buchi Bianchi – Dentro l’orizzonte. Torna Roberto Burioni Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, Sonia Tancredi medico anestesista rianimatore e Michele Serra.

Nel corso della serata sarà poi presenterà la nuova stagione di Lol – Chi Ride è fuori in partenza il 9 marzo su Prime Video. Oltre a Nino Frassica, presenza fissa di Che Tempo Che Fa, ci saranno Frank Matano, co-host dello show accanto a Fedez, ed Herbert Ballerina, concorrente con Frassica. E ancora interverranno i Cugini di Campagna reduci dalla prima partecipazione a Sanremo con Lettera 22.

Nell’ultima parte del programma come ogni settimana lo spazio de Il Tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, Francesco Paolantoni intorno al tavolo insieme a Fabio Fazio. Tornano in questa parte del programma, Herbert Ballerina e Frank Matano, arrivano come ospiti la Gialappa’s Band, Tananai (quinto a Sanremo 2023 con Tango), Ubaldo Pantani e Totò Schillaci che sarà nel cast della nuova edizione di Pechino Express in partenza il 9 marzo su Sky Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.