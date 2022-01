Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 30 gennaio 2022

Questa sera, domenica 30 gennaio 2022, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, mentre continua il focus sull’emergenza Covid-19 con Roberto Burioni. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 30 gennaio, di Che tempo che fa.

Nella puntata di oggi di Che tempo che fa ci saranno come ospiti la nuova Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, che ha assunto l’incarico – succedendo a David Maria Sassoli – il 18 gennaio scorso, giorno del suo 43° compleanno, diventando così la più giovane Presidente del Parlamento Europeo di sempre e la più giovane a presiedere un’istituzione UE. Maltese, avvocata specializzata in diritto e politica europea, è parlamentare europea dal 2013 e fa parte del Ppe; il 12 novembre 2020 era stata eletta Prima Vicepresidente Vicaria del Parlamento Europeo. Metsola è la terza donna a ricoprire la carica di Presidente del Parlamento Europeo e la prima negli ultimi 20 anni.

Tra gli ospiti, l’Arcivescovo di Milano e Presidente della Conferenza Episcopale Lombarda, Sua Eccellenza Monsignor Mario Enrico Delpini; Guido Rasi, consulente del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo, presidente del Centro di sperimentazione clinica del Policlinico Gemelli di Roma e professore ordinario di Microbiologia all’Università di Tor Vergata a Roma; Paolo Veronesi, Presidente della Fondazione Umberto Veronesi, Professore Ordinario in Chirurgia Generale presso l’Università degli Studi di Milano e Direttore del Programma di Senologia presso l’Istituto Europeo di Oncologia, nelle librerie con “La vittoria sul cancro. Dalla parte delle donne: le ricerche e le cure per battere il tumore al seno”; il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni.

E ancora: Amadeus, conduttore e direttore artistico del 72° Festival di Sanremo; Alessandro Gassmann, autore del nuovo libro “Io e i #GreenHeroes – Perché ho deciso di pensare verde”; Carlo Cottarelli; il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; il direttore de La Stampa Massimo Giannini. A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest. Ospiti: Simona Ventura, Cristiano Malgioglio, Fabio Rovazzi, Lello Arena, Francesco Paolantoni, Maurizio Ferrini. Torna anche al Tavolo Alessandro Gassmann.

