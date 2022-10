Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 23 ottobre 2022 Rai 3

Questa sera, domenica 23 ottobre 2022, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 23 ottobre, di Che tempo che fa 2022-2023.

Anticipazioni e ospiti

Tra gli ospiti d’eccezione della puntata di questa sera, la senatrice a vita Liliana Segre. Tra gli altri ospiti, Don Davide Banzato e la presidente e fondatrice dell’associazione “Nuovi Orizzonti” Chiara Amirante, in uscita col libro “La forza dello spirito. La chiave per una gioia piena”; Roberto Burioni; Michele Serra; l’editorialista del “Corriere della Sera” Ferruccio de Bortoli; il direttore de “La Stampa” Massimo Giannini e l’inviato di “Avvenire” Nello Scavo. E ancora, Toni Servillo e Ficarra e Picone, in sala dal 27 ottobre con “La stranezza”, nuovo film di Roberto Andò; Riccardo Scamarcio e Louis Garrel, protagonisti del nuovo film di Michele Placido “L’Ombra di Caravaggio” nei cinema dal 3 novembre. Gli ospiti del tavolo, invece, oltre ai “soliti” Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, saranno: Ferdinando De Giorgi, Mara Sattei, Simona Ventura; Mara Maionchi e Francesco Paolantoni.

Streaming e tv

