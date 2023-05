Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 21 maggio 2023 Rai 3

Questa sera, domenica 21 maggio 2023, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 21 maggio, di Che tempo che fa 2022-2023.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti della puntata in onda stasera saranno: Virginia Raffaele, Claudio Santamaria e Tiziano Menichelli, protagonisti del film “Denti da squalo”, l’opera prima di Davide Gentile nelle sale dall’8 giugno; i Negramaro con una speciale esibizione live e dal 9 giugno impegnati nel’n20 TOUR per festeggiare i 20 anni dall’esordio discografico, occasione per cui sono state realizzate ristampe speciali in vinile di tutti i loro album. Nella loro straordinaria carriera, che li ha visti come prima band italiana a esibirsi a San Siro, vantano 34 dischi di platino e oltre 1,5 milioni di copie vendute.

Lo scrittore statunitense Peter Cameron, autore della nuova raccolta di racconti “Che cosa fa la gente tutto il giorno?”; Marco Bellocchio, che il 23 maggio presenterà in concorso al Festival di Cannes “Rapito” e che tra i tanti premi nel suo palmarès vanta l’Orso d’argento – Gran premio della giuria, il Leone d’Oro alla carriera, il David alla carriera e la Palma d’Oro onoraria (2021); Ale e Franz, protagonisti e autori del nuovo format “Rosiko show – Guai a perdere”.

E ancora: la Senatrice a vita Elena Cattaneo, Professoressa ordinaria di Farmacologia all’Università degli Studi di Milano; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; il climatologo Luca Mercalli; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; il Direttore di Oggi Carlo Verdelli; l’inviato di Avvenire Nello Scavo.

Chiude la serata Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Ospiti: la tre volte campionessa italiana di breaking Alessandra Chillemi; Francesca Michielin, live insieme a gIANMARIA in “Disco Dance”; Carla Signoris, nel cast di “Billy”, per la regia di Emilia Mazzacurati; Paola Barale, all’esordio come scrittrice con “Non è poi la fine del mondo. Il potere della fragilità”; Raul Cremona, nelle librerie con “Diventa un mago!”; Marisa Laurito; Mara Maionchi; Francesco Paolantoni.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.